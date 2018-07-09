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Захарова увидела в отставке Бориса Джонсона "контуры правительственного кризиса"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала отставку главы британского МИД Бориса Джонсона с кризисом в правительстве премьер-министра Терезы Мэй.

"Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Мэй? Пожалуйста. Оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики", - написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

"Столько врать миру про "руку Кремля", "агрессию против Великобритании на территории Великобритании", "Новичок", ЧМ-2018 и т.д. становится уже опасно. Мнимую "солидарность" надо же как-то аргументировать дальше, учитывая, что в Эймсбери только что умерла британская подданная. А это уже не шутки для члена британского правительства: одно дело российские граждане Скрипали, на которых можно проводить любые эксперименты, а другое - собственные люди", - отметила она.

По мнению Захаровой, "многое на Даунинг-стрит покрыто туманом, кроме одного - все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса".

Ранее в понедельник стало известно, что премьер-министр Великобритании приняла отставку Джонсона. "Сегодня днем премьер-министр приняла отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел. О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу", - привел телеканал Sky News текст заявления Даунинг-Стрит.

Накануне вечером в отставку подал министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис. Его преемником стал Доминик Рааб. Дэвис решил уйти в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

Отравление в Эймсбери

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

8 июля Стерджесс скончалась в больнице. В связи с этим полиция квалифицировала инцидент как убийство и открыла соответствующее расследование.

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Теги: МИД РФ, Великобритания, Борис Джонсон

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