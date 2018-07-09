В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать нотариусами

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Саудовской Аравии предоставило лицензии на оказание нотариальных услуг 12 женщинам, сообщила в понедельник газета "Араб ньюс".

Таким образом, представительницы прекрасного пола получили возможность стать нотариусами впервые в истории страны, пишет газета.

По данным издания, речь идет о лицензиях "верификатора", в Саудовской Аравии человек с такой должностью может исполнять ряд обязанностей нотариуса, в частности, заверять документы.

В общей сложности, подчеркивает газета, в Саудовской Аравии лицензии "верификаторов" есть у 1,3 тыс. человек.

В июне в Саудовской Аравии женщинам разрешили водить машину.