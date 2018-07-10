Песков объяснил русофобией слова сенатора США, сравнившего власти РФ с мафией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Кремле объяснили стереотипами и русофобией слова американского сенатора Джона Кеннеди, побывавшего недавно в Москве и заявившего, что иметь дело с российским правительством все равно что с мафией.

"Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим русофобским давлением", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил: "Трудно понять подобные слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны. Сенатор, действительно, был здесь. Имел возможность посмотреть нашу страну, пообщаться с нашим руководством".

Делегация американских конгрессменов, в которую входил сенатор Кеннеди, побывала в Москве с 30 июня по 4 июля. По итогам поездки Кеннеди, комментируя свои переговоры с российскими представителями, сказал, что "это, действительно, как иметь дело с мафией".