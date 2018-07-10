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Вместо встречи с госсекретарем США Ким Чен Ын поехал на картофельную ферму

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, предпочел встрече с госсекретарем США Майком Помпео посещение картофельной фермы, сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе своей поездки в КНДР Помпео не встретился с Ким Чен Ыном, хотя изначально Белый дом такую встречу анонсировал, отмечает телеканал.

Проанализировав публикации ЦТАК, Sky News обратил внимание на то, что заметки о деятельности Ким Чен Ына не публиковались там семь дней, в то время как агентство обычно освещает все мероприятия с участием лидера КНДР.

Однако во вторник ЦТАК опубликовало четыре сообщения о поездке Ким Чен Ына в уезд Самджиён. На одной из фотографий, опубликованных агентством, Ким Чен Ын запечатлен стоящим на коленях в картофельном поле. В сообщении агентства говорится, что лидер КНДР поручил работникам картофельной фермы "представить разные хорошие на вкус виды (картофеля - ИФ) и обеспечить качество продукции из обработанного картофеля".

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Также, отмечает телеканал, агентство опубликовало фотографию Ким Чен Ына на заводе, производящем картофельный крахмал.

Sky News указывает, что ЦТАК не сообщает дату поездки Ким Чен Ына. В то же время, на прошлой неделе зампред ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль заявил южнокорейскому чиновнику, посетившему КНДР, что Ким Чен Ын находится в поездке "в регион". По расчетам Sky News, поездка как раз могла состояться во время визита Помпео.

На прошлой неделе госсекретарь США совершил двухдневный визит в КНДР. По итогам поездки он заявил, что переговоры в Пхеньяне были продуктивными и прошли в духе доброжелательности. Он отметил, что переговоры включали в себя "детальную и содержательную дискуссию по шагам, которые следует предпринять".

Однако ранее МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации".

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Теги: Ким Чен Ын, КНДР, Майк Помпео, США

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