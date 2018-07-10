Вместо встречи с госсекретарем США Ким Чен Ын поехал на картофельную ферму

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын, вероятно, предпочел встрече с госсекретарем США Майком Помпео посещение картофельной фермы, сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Kim Jong Un 'snubbed snubs US secretary of state for potatoes https://t.co/kmJAAOtcJ6 — Sky News (@SkyNews) 10 июля 2018 г.

В ходе своей поездки в КНДР Помпео не встретился с Ким Чен Ыном, хотя изначально Белый дом такую встречу анонсировал, отмечает телеканал.

Проанализировав публикации ЦТАК, Sky News обратил внимание на то, что заметки о деятельности Ким Чен Ына не публиковались там семь дней, в то время как агентство обычно освещает все мероприятия с участием лидера КНДР.

Однако во вторник ЦТАК опубликовало четыре сообщения о поездке Ким Чен Ына в уезд Самджиён. На одной из фотографий, опубликованных агентством, Ким Чен Ын запечатлен стоящим на коленях в картофельном поле. В сообщении агентства говорится, что лидер КНДР поручил работникам картофельной фермы "представить разные хорошие на вкус виды (картофеля - ИФ) и обеспечить качество продукции из обработанного картофеля".

Также, отмечает телеканал, агентство опубликовало фотографию Ким Чен Ына на заводе, производящем картофельный крахмал.

Sky News указывает, что ЦТАК не сообщает дату поездки Ким Чен Ына. В то же время, на прошлой неделе зампред ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль заявил южнокорейскому чиновнику, посетившему КНДР, что Ким Чен Ын находится в поездке "в регион". По расчетам Sky News, поездка как раз могла состояться во время визита Помпео.

На прошлой неделе госсекретарь США совершил двухдневный визит в КНДР. По итогам поездки он заявил, что переговоры в Пхеньяне были продуктивными и прошли в духе доброжелательности. Он отметил, что переговоры включали в себя "детальную и содержательную дискуссию по шагам, которые следует предпринять".

Однако ранее МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации".