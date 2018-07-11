Facebook получила первый штраф из-за скандала с Cambridge Analytica

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Социальной сети Facebook выставлен первый штраф в размере более $600 тысяч из-за сотрудничества с британской компанией Cambridge Analytica, приведшего к утечке персональных данных миллионов пользователей, пишет во вторник The Guardian.

Британское Управление комиссара по информации, подотчетное парламенту, выявило два нарушения Закона о защите данных 1998 года: Facebook не сумела обеспечить безопасность личной информации своих пользователей, а также оказалась недостаточно прозрачной в вопросах дальнейшего использования этих данных третьими лицами.

Весной этого года стало известно, что аналитическая компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей через свое приложение в Facebook и использовала их для размещения политической рекламы, в частности, во время президентской кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Злоупотребление могло коснуться в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.

Cambridge Analytica отрицала свою вину, утверждая, что это был обычный и законный сбор данных для онлайн-рекламы. Компания потеряла всех клиентов и заявила о банкротстве.

$664 тысячи (500 тысяч фунтов) - максимальный штраф, предусмотренный британским Законом о защите данных. Из-за срока давности к Facebook не может быть применен Генеральный регламент о защите персональных данных ЕС - по нему компании грозил бы штраф до 4% годового оборота, что составляет $1,9 млрд.

Как отмечает The Guardian, в первом квартале 2018 года Facebook зарабатывала $664 тысячи каждые пять с половиной минут.