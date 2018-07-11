Что случилось этой ночью: среда, 11 июля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США обнародовали планы по расширению пошлин на товары из Китая. В новый перечень попала продукция, которую планируется обложить 10-процентными таможенными сборами: продукты питания, табак, уголь, сталь, алюминий, автомобильные покрышки, мебель и велосипеды - общей стоимостью на $200 млрд.

- Нервно-паралитическое вещество "Новичок", ставшее, как полагает полиция, причиной смерти британской подданной в Эймсбери, сможет сохранять свои токсичные свойства до 50 лет, объявили в Скотланд-Ярде. Полиция предполагает, что пара, госпитализированная в конце июня, наткнулась на некий объект, использованный при покушении на Скрипалей. Чтобы история не повторилась, опасный предмет необходимо найти.

- Рабочий погиб в результате взрыва на руднике "Удачный" в Якутии. В момент ЧП в шахте находилось 174 горняка, других пострадавших нет. Через три часа после происшествия рудник заработал в обычном режиме.

- Из-за наводнения в Чите эвакуировано почти три тысячи человек: затоплены центральные районы города, вода не уходит, а в ближайшие дни в регионе ждут ухудшения погоды.

- Великобритания выставила Facebook штраф в размере $664 тысячи из-за скандала с компанией Cambridge Analytica, получившей доступ к персональным данным миллионов пользователей соцсети.

- Илон Маск попросил провести проверку по итогам спасательной операции в Таиланде, в результате которой из затопленной пещеры были выведены 12 школьников и их тренер; глава Space X недоволен тем, что руководитель оперативного штаба отказался использовать для спасения детей мини-субмарину, созданную специально для этой цели.