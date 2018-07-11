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США обвинили Иран в использовании своих посольств для подготовки терактов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Иран использует свои посольства в качестве дипломатического прикрытия для организации терактов, утверждает высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

"Мы направились в Саудовскую Аравию (на консультации - ИФ), чтобы скоординировать оказание еще большего давления на Иран. Мы обсудили новые пути лишения режима доходов, которые он использует для терроризирования своих людей и других стран. Мы обсудили, как Иран использует свои посольства для прикрытия в рамках подготовки террористических атак", - сказал он журналистам.

По словам представителя Госдепа, "наиболее свежим примером стал заговор, который вскрыли бельгийцы". "Участником попытки бомбовой атаки против съезда лидеров иранской оппозиции в Париже был иранский дипломат из посольства в Австрии", - сообщил он.

Он подчеркнул, что США "призывают все страны внимательно изучить, чем занимаются дипломаты в иранских посольствах, чтобы обеспечить собственную безопасность".

"Если Иран может спланировать бомбовую атаку в Париже, он может спланировать атаки в любой точке мира, и мы призываем все страны проявлять бдительность в отношении Ирана, который использует свои посольства как дипломатическое прикрытие в рамках подготовки терактов", - заявил он.

Дипломат также рассказал, что главной задачей визита американской делегации в Саудовскую Аравию была координация действий по нагнетанию давления на Иран. Он сказал, что стороны в беседах коснулись мер по "минимизации дестабилизации нефтяного рынка и оказания помощи партнерам в поиске альтернатив поставкам иранской нефти".

При этом чиновник назвал Саудовскую Аравию "ключевым партнером США в реализации усилий по изоляции Ирана".

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из международного соглашения по иранской ядерной программе от 2015 года и восстановлении существовавших до его подписания экономических и финансовых санкций против Тегерана. Санкции могут распространяться на те страны, которые продолжат деловые отношения с Ираном, в частности, закупки иранской нефти.

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Теги: США, Иран, Саудовская Аравия

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