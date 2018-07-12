Сирийская армия установила контроль над границей с Иорданией

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сирийская армия взяла под контроль границу с Иорданией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сирийская правительственная армия взяла под контроль границу с соседней Иорданией, обеспечив возможность открытия движения по международной автомагистрали", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Сирийская провинция Дераа почти полностью освобождена от террористов, отметили в МИДе.

"Вступает в завершающую стадию операция по очистке от террористов и боевиков в провинциях Дераа и Кунейтра. К настоящему времени провинция Дераа освобождена практически полностью", - отметила Захарова.