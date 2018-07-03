Почти 30 населенных пунктов в Сирии перешли на сторону властей

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Почти 30 сирийских населенных пунктов в южной зоне деэскалации перешли на сторону правительства САР, сообщили во вторник в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

"За прошедшую неделю благодаря переговорам российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии 27 населенных пунктов южной зоны деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа добровольно присоединились к режиму прекращения огня и перешли на сторону правительства Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении Центра примирения.

В нем отмечается, что в этих населенных пунктах возобновляется работа органов госвласти, ведётся подготовка к восстановлению социальной инфраструктуры и доставке гуманитарной помощи.

Российские военные подчеркнули, что особое внимание уделяется созданию условий для приема и размещения беженцев, возвращающихся с подконтрольных террористическим группировкам районов южной зоны деэскалации, а также из других регионов Сирии и соседних стран.