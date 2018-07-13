В Азербайджане восстановили энергоснабжение после пожара

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Противопожарные службы МЧС потушили пожар, произошедший в селе Биджо Агсуинского района Азербайджана на территориях размещения высоковольтных ЛЭП, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате предпринятых оперативных мероприятий пожар удалось потушить в 21:03 по местному времени. В результате пожара согрело 400 га посевных площадей, сухой травы и кустарников", - говорится в сообщении МЧС.

Ведомство отмечает, что к тушению пожара были привлечены 15 единиц техники, 80 человек личного состава, самолет-амфибия Бе-200 ЧС, противопожарный вертолет Ми-17.

"На месте происшествия дежурят отделения противопожарной службы и личный состав войск гражданской обороны", - говорится в сообщении.

Между тем, ОАО "Азерэнержи" сообщает, что перебои в снабжении электроэнергий на территории республики полностью устранены.

"Электроснабжение в Азербайджане полностью восстановлено. Ограничения, возникшие в системе из-за аварии, полностью устранены и обеспечение электроэнергией восстановлено на 100% с 20:20 по местному времени", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пожары в двух различных направлениях Азербайджана - селе Ханабад Евлахского района и селе Биджо Агсуинского района на территориях размещения высоковольтных ЛЭП начались в четверг во второй половине дня.

Возгорание на территории Ханабада сотрудникам противопожарной службы удалось потушить в 18:18 по местному времени. Пожар охватил территорию площадью 80 га. Высоковольтные ЛЭП, лесополоса, фермы и близлежащие территории защищены от распространения огня.

Согласно сообщению ОАО "Азерэнержи", эти пожары стали причиной очередного сбоя в энергосистеме Азербайджана. Они привели к ограничениям в энергоснабжении в Баку и ряде регионов страны.

Во избежание крупной аварии было принято решение отсоединить от общей системы высоковольтные линии электропередач, связывающие ТЭС "Азербайджан" и Мингечевирскую ГЭС с подстанцией "Абшерон". В результате этого ЛЭП "Абшерон -1" также была выведена из системы.

На другой ЛЭП "Абшерон-2" в результате возникшего пожара произошло короткое замыкание, и охранная система отъединила ее от общей системы энергоснабжения.

Это уже третий в этом месяце блэкаут в Азербайджане. В ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света. В вечерние часы того же дня Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без электричества.