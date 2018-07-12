Пожар под высоковольтными ЛЭП вызвал очередную энергоаварию в Азербайджане

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пожар под высоковольтными ЛЭП на территории Агсуинского района Азербайджана привел к ограничениям в энергоснабжении в Баку и ряда регионов страны, сообщил агентству "Интерфакс" глава пресс-службы АО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

"Пожар, произошедший по неустановленной причине в селе Биджо Агсуинского района под высоковольтными ЛЭП, привел к перебоям в энергоснабжении Баку и регионов Азербайджана. В настоящее время выясняются причины пожара", - отметил Бабанлы.

За последнее время в Азербайджане произошли две энергоаварии. В ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. Весь Азербайджан на несколько часов остался без света.

В этот же день в вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света.