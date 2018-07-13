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В Баку заявили о связи участников беспорядков в Гяндже со спецслужбами Армении

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Азербайджана считают, что некоторые участники беспорядков в городе Гяндже тесно связаны с радикальными религиозно-экстремистскими организациями, которые сотрудничают со спецслужбами Армении.

"Личности всех участников кровавых событий в Гяндже установлены. 11 человек уже арестованы. Один из участников - Рашад Боюккишиев - уничтожен. Ряд фактов свидетельствуют, что часть участников преступления были тесно связаны с радикальными религиозно-экстремистскими организациями, которые сотрудничают со спецслужбами Армении", - отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана.

По данным правоохранительных органов, в совершении преступления также подозревается Бякрам Алиев, который 9 июля приехал в Гянджу из России. "Эти факты подтверждают тот факт, что беспорядки были заранее спланированы и управлялись напрямую из-за рубежа", - отмечается в сообщении. Кроме этого, в сообщении подчеркивается, что за несколько дней до беспорядков в Гяндже Боюккишиев вывез всех своих родных и близких в Грузию.

Беспорядки в Гяндже

Как сообщалось, вечером 10 июля во время пресечения несанкционированной акции в Гяндже - втором по величине городе страны - погибли два офицера полиции - замначальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Власти Азербайджана утверждают, что акцию устроила радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов. По данным МВД, было задержано 40 участников акции.

Акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, задержанного по подозрению в организации 3 июля покушения на мэра Гянджи Велиева. В результате нападения чиновник получил ранения. В совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана отмечалось, что уроженец Гянджи Сафаров является гражданином России, а в 2016 году в течение восьми месяцев проживал в Иране, затем прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии.

Следствие квалифицировало действия Сафарова как спланированный теракт с целью установления в Азербайджане исламского государства, управляемого по законам шариата. Для этого, как предполагается, Сафаров должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти.

В среду было объявлено об установлении личностей двух подозреваемых в убийстве полицейских. В тот же день один из подозреваемых - Гасымов Фаррух Хагани оглу - был задержан. Между тем в четверг было объявлено об аресте еще девяти человек причастных к убийству полицейских. Второй подозреваемый - Рашад Боюккишиев был ликвидирован в ночь на 13 июля во время операции по его задержанию.

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Теги: Азербайджан

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