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Посольство США на Украине призвало РФ освободить Сенцова

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В посольстве США в Украине подчеркивают, что весь мир ожидает от Российской Федерации немедленного освобождения незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Сегодня не просто день, когда Олегу Сенцову исполняется 42 года, это также шестьдесят первый день его голодовки в знак протеста в тюрьме в Сибири. Между тем Россия готовится к финалу ЧМ-2018. Весь мир буквально следит: FreeSentsov немедленно", - говорится в сообщении, обнародованном в официальном аккаунте посольства США на Украине в твиттере.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта.

Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

13 июля Сенцову исполнилось 42 года.

В пятницу стало известно, что мать Сенцова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о его помиловании.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в пятницу, что обращение матери Сенцова к Путину с просьбой помиловать ее сына будет обязательно рассмотрено. "Подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено и не останется без внимания", - сказал он журналистам.

В то же время он затруднился ответить, может ли обращение матери Сенцова к Путину стать поводом для рассмотрения вопроса о помиловании ее сына. "Насколько это может быть, скажем так, поводом для конкретных действий в плане инициирования процедуры помилования, я сейчас вам сказать не могу", - сказал он.

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Теги: РФ, США, Украина, Олег Сенцов

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