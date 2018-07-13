В мире Отравление Сергея Скрипаля

Флакон из-под нервнопаралитического вещества нашли в доме отравленного британца в Эймсбери

Эксперты подтвердили, что вещество, которое содержалось внутри, соответствует составу "Новичка"

Флакон из-под нервнопаралитического вещества нашли в доме отравленного британца в Эймсбери
Архивное фото
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Британские следователи обнаружили в доме отравленного британца Чарли Роули в Эймсбери емкость, в которой содержалось нервно-паралитическое вещество, говорится в заявлении Скотланд-Ярда, опубликованном в пятницу.

"В среду, 11 июля, маленький флакон был найден в ходе обыска в доме Роули в Эймсбери", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, специалисты провели анализ обнаруженной емкости и подтвердили, что вещество, которое содержалось внутри, соответствует составу "Новичка".

"Дальнейшие тесты будут проведены для того, чтобы установить, принадлежит ли это вещество той же партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в марте. Этот вопрос остается главным приоритетом полиции", - подчеркнули в Скотланд-Ярде.

30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания, Эймсбери

Новости по теме

В мире
Флакон из-под нервнопаралитического вещества нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериФлакон из-под нервнопаралитического вещества нашли в доме отравленного британца в Эймсбери
Эксперты подтвердили, что вещество, которое содержалось внутри, соответствует составу "Новичка"Подробнее
 США предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе ДемпартииСША предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе Демпартии
По версии американской прокуратуры к хакерской атаке причастны сотрудники ГРУ, но на исход выборов эта "атака" не повлиялаПодробнее
 Еврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТОЕврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТО
Представитель ЕК разъяснил, что председатель страдает от болей в спине, из-за которых ему было сложно передвигатьсяПодробнее
 Греция решила выдать россиянина Винника ФранцииГреция решила выдать россиянина Винника Франции
Его выдачи также добиваются США и РоссияПодробнее
Гигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в ЛондонеГигантский надувной шар "малыш Трамп" подняли в воздух в Лондоне
Британские активисты таким образом выразили протест против визита президента США, накануне прилетевшего в ЛондонПодробнее
 В результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали 12 человекВ результате взрыва в районе каирского аэропорта пострадали 12 человек
Из-за высокой температуры воздуха взорвался резервуар на территории нефтехимической компанииПодробнее
 Трамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в СолсбериТрамп намерен поддерживать связи с Путиным, несмотря на инциденты в Солсбери
Ближайшая встреча двух президентов состоится в понедельникПодробнее
 Полиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в СолсбериПолиция заявила об отсутствии опасности в связи с госпитализацией мужчины в Солсбери
Инцидент произошел на фоне отравления двоих человек в конце июня предположительно "новичком"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 июля6 фото
13 июля
Фотохроника 13 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры15 фото
12 июля
Плей-офф ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе ДемпартииВ миреФлакон из-под нервнопаралитического вещества нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериВ миреГреция решила выдать россиянина Винника ФранцииВ миреЕврокомиссию возмутили подозрения, что Юнкер был нетрезв на саммите НАТОСпортИлюмжинов пообещал обжаловать отстранение с поста президента ФИДЕМоскваНачальник московского главка СК ушел в отпуск с последующим увольнением

Минздрав РФ прокомментировал сообщения о росте ВИЧ-инфекции в регионах

Флакон из-под нервнопаралитического вещества нашли в доме отравленного британца в Эймсбери

Флакон из-под нервнопаралитического вещества нашли в доме отравленного британца в ЭймсбериЭксперты подтвердили, что вещество, которое содержалось внутри, соответствует составу "Новичка" Подробнее

Фотохроника 13 июля

Фотохроника 13 июля6 фото

США предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе Демпартии

США предъявили обвинения 12 российским разведчикам по делу о взломе ДемпартииПо версии американской прокуратуры к хакерской атаке причастны сотрудники ГРУ, но на исход выборов эта "атака" не повлияла Подробнее

Рынок акций РФ вырос четвертую неделю подряд в преддверии саммита США-РФ

Совбез ООН принял резолюцию об оружейном эмбарго против Южного Судана

Трамп прибыл на чаепитие с королевой Елизаветой II в Виндзорский замок

Ошибочно депортированного экс-телохранителя бен Ладена вернут в Германию

Цены на нефть перешли к росту, но завершили неделю в минусе

Выдворенную из Израиля в РФ авиадебоширку обвинили в хулиганстве и побоях

Минобороны РФ ответило на возмущение Сеула в связи с патрулированием нейтральных вод

Голикова пожелала успеха сборной Англии в борьбе за третье место ЧМ

В молдавской разведке заявили, что узнали о деле Карины Цуркан из прессы

Посольство США на Украине призвало РФ освободить Сенцова

Арестован бывший глава минздрава Дагестана

В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд

При взрыве на предвыборном митинге в Пакистане погибли 65 человек

Собянин уволил чиновника, курировавшего унитарные и казенные предприятия

ЦБ вывел из-под повышенных коэффициентов риска кредиты ГОЗ и санкционным компаниям

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru