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В Конгрессе испугались, что Трамп что-то "разболтает" Путину

Есть обновление от 00:45

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Лидер меньшинства в сенате Конгресса США демократ Чак Шумер опасается встречи американского и российского президентов тет-а-тет в Хельсинки, так как Владимир Путин может "обставить" Дональда Трампа в ходе беседы.

Сенатор сообщил во вторник журналистам, что "абсолютно" не хочет, чтобы Трамп встречался один на один с российским лидером, так как боится того, что "он (глава США) может разболтать" в отсутствие своих помощников, которые могли бы его остановить.

При этом он отметил, что когда Трамп проводил встречи с лидерами Китая и КНДР, "они "обставили его".

По мнению Шумера, для Трампа еще хуже встретиться "один на один с очень, очень умным для себя человеком, как президент Путин".

Встреча президентов России и США пройдет 16 июля в Хельсинки.

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Теги: Дональд Трамп, США, Владимир Путин, Хельсиинки

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