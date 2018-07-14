Обвинения США против российских разведчиков не приведут к отмене саммита в Хельсинки

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Саммит американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля состоится, несмотря на выдвинутые в пятницу властями США обвинения в адрес российских граждан - якобы сотрудников ГРУ, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Все в силе", - ответила Сандерс на вопросы журналистов.

О том, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб, заявил в пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенстайн. По его словам, речь идет о сотрудниках ГРУ. Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.