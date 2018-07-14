Сторонника ИГ посадили пожизненно за подготовку покушения на принца Джорджа

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сторонник запрещенной в РФ террористической группировки ИГ в Великобритании приговорен к пожизненному заключению за подготовку покушения на четырехлетнего принца Джорджа, сообщает в пятницу Sky News.

Для распространения своих идей 32-летний безработный веб-дизайнер Хуснайн Рашид использовал секретный чат в Telegram. В нем он, в частности, опбликовал название и адрес школы, в которой учится сын герцога и герцогини Кембриджской, а также распространял призывы к нападениям на Джорджа и других членов королевской семьи.

Он также подготовил целое руководство для террористов-одиночек под названием "Одинокий моджахед"

Рашид делился с читателями разнообразными практическими соображениями. В частности, после теракта у стадиона Vodafone в Стамбуле он предложил выбрать стадион в Британии, подходящий для следующей атаки. В другой раз он опубликовал карту Шестой авеню с подписью "Парад в честь Хэллоуина в Нью-Йорке. Вы подготовились? Обратный отсчет пошел". В качестве одной из целей для покушения он предлагал посла Мьянмы в Великобритании (в связи с новостями о притеснении мусульман-рохинджа в этой стране).

Следствие также выяснило, что Рашид поддерживал контакты с террористами ИГ и хотел поехать в Сирию для того, чтобы примкнуть к боевикам.

Он был арестован в ноябре в собственном доме в Ланкашире; поначалу заявлял о своей невиновности, однако позже сознался в том, что действительно призывал людей к совершению терактов и вступлению в ИГ.