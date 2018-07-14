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Белый дом исключил отмену саммита Путин-Трамп на фоне новых обвинений "Рашагейта"

Демократы призывают отменить встречу после обвинений якобы сотрудников ГРУ во взломе компьютерной системы партии

Белый дом исключил отмену саммита Путин-Трамп на фоне новых обвинений "Рашагейта"
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Финляндии состоятся, несмотря на новые обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы 2016 года.

"Би-би-си" приводит высказывания пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая заверила, что намеченный на 16 июля саммит непременно состоится.

В пятницу 13 июля власти США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб в причастности к взлому компьютерной системы Национального комитета Демократической партии. При этом заместитель генпрокурора США Род Розенстайн признал, что нет свидетельств того, что хакерская атака повлияла на результат выборов 2016 года.

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На фоне этого в Вашингтоне стали звучать требования отменить встречу в Хельсинки. Так председатель Национального комитета Демократической партии США Том Перес заявил, что встречу нужно отменить, так как "Путин не друг США". С ним согласен лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, который считает, что "президент Трамп должен отменить встречу с Владимиром Путиным, пока Россия не предпримет конкретные шаги, чтобы доказать, что она не будет вмешиваться в наши выборы в будущем".

Сенатор от республиканцев Джон Маккейн убежден, что саммит нельзя проводить, пока "Трамп не будет готов призвать Путина к ответственности".

Российский МИД в очередной раз отверг все подозрения в адрес Москвы и предположил, что обвинения были выдвинуты за несколько дней до саммита Путина и Трампа, чтобы испортить атмосферу грядущих переговоров.

Ранее американский лидер заявлял, что непременно спросит российского коллегу о предполагаемом вмешательстве в выборы.

Он также сообщал, что поднимал эту тему на прошлых встречах с Путиным и получил ответ, что Россия в выборы в США не вмешивалась.

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Теги: Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Финляндия

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