Белый дом исключил отмену саммита Путин-Трамп на фоне новых обвинений "Рашагейта"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Финляндии состоятся, несмотря на новые обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в выборы 2016 года.

"Би-би-си" приводит высказывания пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая заверила, что намеченный на 16 июля саммит непременно состоится.

В пятницу 13 июля власти США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб в причастности к взлому компьютерной системы Национального комитета Демократической партии. При этом заместитель генпрокурора США Род Розенстайн признал, что нет свидетельств того, что хакерская атака повлияла на результат выборов 2016 года.

На фоне этого в Вашингтоне стали звучать требования отменить встречу в Хельсинки. Так председатель Национального комитета Демократической партии США Том Перес заявил, что встречу нужно отменить, так как "Путин не друг США". С ним согласен лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, который считает, что "президент Трамп должен отменить встречу с Владимиром Путиным, пока Россия не предпримет конкретные шаги, чтобы доказать, что она не будет вмешиваться в наши выборы в будущем".

Сенатор от республиканцев Джон Маккейн убежден, что саммит нельзя проводить, пока "Трамп не будет готов призвать Путина к ответственности".

Российский МИД в очередной раз отверг все подозрения в адрес Москвы и предположил, что обвинения были выдвинуты за несколько дней до саммита Путина и Трампа, чтобы испортить атмосферу грядущих переговоров.

Ранее американский лидер заявлял, что непременно спросит российского коллегу о предполагаемом вмешательстве в выборы.

Он также сообщал, что поднимал эту тему на прошлых встречах с Путиным и получил ответ, что Россия в выборы в США не вмешивалась.