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Посол США в России усомнился в изменении позиции Трампа по Крыму

Есть обновление от 18:31

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Посол США в РФ Джон Хантсман в воскресенье заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вряд ли изменит свою позицию по присоединению Крыма к России.

"Я думаю, очень маловероятно, что Трамп каким-либо образом изменит свою позицию по поводу Крыма", - сказал он в интервью телеканалу NBC.

Хантсман также отметил, что не знает, какие результаты принесет грядущая встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. "Мы не знаем, что получится в результате этой встречи", - сказал посол США в РФ журналистам, отметив, что на саммите состоится "подробный разговор о том, в каких областях мы сможем найти частично совпадающие или общие интересы".

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Кроме того, Хантсман заявил, что не уверен в том, будет ли Трамп поднимать в ходе встречи с российским лидером вопрос о возможной экстрадиции 12 предполагаемых сотрудников российских разведслужб, которым в США предъявлены обвинения в хакерских атаках. "Я не знаю, будет ли он поднимать этот вопрос. Это может быть частью повестки переговоров, а может быть и частью двусторонней встречи лидеров. Время покажет. Этот вопрос стал актуальным лишь в пятницу, он очень новый", - сказал он.

В минувшую пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенстайн сообщил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

Встреча лидеров России и США состоится 16 июля в Хельсинки.

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Теги: США, Дональд Трамп, Россия, Крым, Владимир Путин, Хельсинки, Джон Хантсман

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