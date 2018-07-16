Женщина родила в аэропорту Батуми

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Батумском аэропорту в воскресенье вечером у одной из пассажирок рейса Батуми - Москва российской авиакомпании "Уральские авиалинии" начались преждевременные роды, сообщила администрация аэропорта на своей странице в фейсбуке.

По данным администрации, женщина начала рожать в зале вылета.

"Роды принял дежурный врач аэропорта в медицинском пункте терминала", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что мать и родившийся мальчик "чувствуют себя хорошо".

Также администрация аэропорта разместила фото новорожденного и счастливой мамы.