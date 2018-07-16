Британский авиасалон "Фарнборо" в этом году откроется без участия России

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Международный авиационно-космический салон "Фарнборо-2018" открывается в Великобритании без участия России.

Авиасалон "Фарнборо" пройдет с 16 по 22 июля. Как сообщалось, его организатор Society of British Aerospace Companies запретил России выставлять в этом году продукцию военного назначения. Позже российская сторона приняла решение не участвовать и в экспозиции гражданской продукции.

Крупнейшие российские компании оборонно-промышленного комплекса - "Ростех", "Роскосмос", "Объединенная авиастроительная корпорация" - сообщили "Интерфаксу" о своем отказе участвовать в работе авиасалона, однако информированный источник агентства ранее заявил, что несмотря на отсутствие экспозиции, российская делегация посетит "Фарнборо-2018".

"Российская делегация на "Фарнборо" будет", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил численность и состав этой делегации.

В пресс-службе "Ростеха" "Интерфаксу" заявили, что госкорпорация не будет принимать участие в выставке из-за условий организаторов.

"Мы всегда открыты для международного сотрудничества, однако условия, выдвинутые организаторами "Фарнборо", делают работу на этой площадке практически невозможной. По этой причине в 2018 году на выставке отсутствует стенд "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") и любая продукция наших оборонных компаний", - сказал представитель "Ростеха".

По его словам, организаторы авиакосмического салона запретили российским компаниям показывать даже видеопрезентации военной продукции и техники двойного назначения.

"Конечно, эта ситуация связана с санкциями и в целом с той позицией в отношении России, которая сегодня формируется в Великобритании. Официальных писем на этот счет не было, в неофициальных беседах нам было объявлено, что на "Фарнборо" ни в каком виде, даже в формате моделей, видеопрезентаций и так далее, не могут демонстрироваться российские технологии военного и двойного назначения", - заявил представитель госкорпорации, отвечая на вопрос агентства о причинах отказа от участия в "Фарнборо".

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что госкорпорация "не будет принимать участия в работе салона "Фарнборо".

"ОАК в "Фарнборо-2018" не участвует, ни в статической экспозиции, ни в деловой программе. По линии гражданских проектов возможен ряд встреч с клиентами на уровне представителей российско-итальянского СП SJI", - заявил сотрудник пресс-службы "Объединенной авиастроительной корпорации".

Совместное предприятие компаний "Сухой" и Alenia Aeronautica SuperJet International (SJI) создано для обеспечения кастомизации, обучения экипажей, глобального послепродажного обслуживания и поставок самолета Sukhoi Superjet 100 в Европу, Америку, Океанию, Африку и Японию.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что участие России в "Фарнборо" возможно на минимальном уровне. "Если честно, "Ле Бурже" и "Фарнборо" себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки", - заявил министр журналистам в марте.

Как сообщалось, в 2014 и в 2016 годах РФ сталкивалась с трудностями при участии в авиасалоне в Фарнборо. Четыре года назад российская делегация не смогла попасть в Великобританию из-за отказа в визах, в 2016 году "Ростех" и ряд других корпораций из-за санкций повезли на выставку только гражданскую продукцию.