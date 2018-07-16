В мире

Путин прибыл в Хельсинки для встречи с Трампом

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Хельсинки, где пройдет первый полноформатный российско-американский саммит с момента избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году.

На общение двух президентов отводится около трех часов, из них на беседу с глазу на глаз - без помощников и членов делегаций - полтора часа.

До этого Путин и Трамп встречались дважды и только "на полях" международных мероприятий - в июле 2017 года на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Беседа американского и российского президентов один на один пройдет в Готическом зале президентского дворца, где их будет принимать президент Финляндии Саули Ниинистё.

После беседы в узком формате состоятся российско-американские переговоры с участием делегаций двух стран, еще порядка 40 минут отведено на совместную пресс-конференцию президентов РФ и США, где они ответят на два вопроса от американских и на два вопроса от российских журналистов.

Совместного заявления на бумаге по итогам саммита было решено не готовить.

В целом, в Москве и в Вашингтоне отмечали, что не ждут прорывных решений от первой полноформатной встречи Путина и Трампа, но отмечали важность начала диалога между двумя президентами для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки российско-американские отношения, которые, по оценке Кремля, находятся в "плачевном состоянии".

Жестко утвержденной повестки у российско-американского саммита не будет, но стороны обозначили такое количество тем для обсуждения, что дискуссия по ним вряд ли может вместиться в отведенные для саммита несколько часов.

В Кремле заявляли, что российская сторона готова к обсуждению любых вопросов, которые могут быть подняты Трампом. Вместе с тем информированный источник в Москве сообщил "Интерфаксу", что в случае, если в ходе беседы будет поднята тема российского вмешательства в американские выборы, президент РФ намерен реагировать жестко.

Президент РФ будет перемещаться по столице Финляндии на лимузине отечественного проекта "Кортеж". Новый президентский лимузин впервые вывезен за рубеж, до этого Путин ездил на нем только по столице, в частности прибыл в мае на свою инаугурацию в Кремль.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Финляндия

Новости по теме

В мире
МИД РФ лишил дипстатуса представительство по торговле и инвестициям посольства ФранцииМИД РФ лишил дипстатуса представительство по торговле и инвестициям посольства Франции
Представительство будет ликвидировано из-за подозрений в коммерческой деятельности в РФПодробнее
 Лондон заподозрил ГРУ в отравлении СкрипалейЛондон заподозрил ГРУ в отравлении Скрипалей
The New York Times сообщает, что российская служба военной разведки была под подозрением с первых дней расследованияПодробнее
 США отказались давать ЕС послабления при введении санкций против ИранаСША отказались давать ЕС послабления при введении санкций против Ирана
В июне Франция, Великобритания, Германияе и ЕС попросили Вашингтон вывести европейские компании из-под действия вторичных санкцийПодробнее
 В Хельсинки начались акции сторонников и противников саммита Россия - СШАВ Хельсинки начались акции сторонников и противников саммита Россия - США
Всего в администрацию города поступило 11 заявок на проведение 15-16 июля различных митинговПодробнее
Трамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по BrexitТрамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по Brexit
Как отметила британский премьер, она сочла подобный совет от президента США "чересчур жестким"Подробнее
 США и КНДР начали переговоры по репатриации останков американских военныхСША и КНДР начали переговоры по репатриации останков американских военных
Встреча представителей двух стран была организована в деревне на границе Северной и Южной КорейПодробнее
 Тереза Мэй заявила о риске срыва BrexitТереза Мэй заявила о риске срыва Brexit
Британский премьер настаивает на том, что предложила лучшую из возможных стратегий выхода из ЕСПодробнее
 Кадыров опроверг сообщения о казни чеченок в АфганистанеКадыров опроверг сообщения о казни чеченок в Афганистане
Ранее в СМИ появилась информация о том, что талибы казнили трех уроженок ЧечниПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Франция празднует победу сборной на ЧМ-201812 фото
16 июля
Франция празднует победу сборной на ЧМ-2018
Финал чемпионата мира-201812 фото
15 июля
Финал чемпионата мира-2018
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛондон заподозрил ГРУ в отравлении СкрипалейВ РоссииСКР начал проверку туроператора "Натали Турс"ЭкономикаТопилин объяснил необходимость пенсионной реформы открывшимся "окном возможностей"Экономика"Мегафон" уйдет с Лондонской фондовой биржиСпортЧМ-2018. ОбобщениеВ РоссииСК подвел итоги экспертизы останков семьи Николая II

Ущерб от паводка в Забайкалье превысил миллиард рублей

Видеоблогер Мэддисон получил условный срок за шутку про Коран

"Почту России" решили привлечь к доставке анализов для диагностики рака

Правительство продлило полномочия ВЭБа по управлению пенсионными накоплениями

"Единая Россия" рекомендовала поддержать пенсионную реформу

Прокуратура объяснила, за что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакам

Прокуратура объяснила, за что дали 33 млн рублей разгонявшим майский митинг казакамГрант казаки получили на помощь московским бездомным и на охрану порядка 5 мая не привлекались, говорится в ответе надзорного ведомства Подробнее

Бой Поветкина и Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне

Клиенты Сбербанка сообщили о сбое в мобильном банке

Несанкционированная свалка загорелась рядом с национальным парком в Оренбуржье

Болельщик из Франции лишился дорогих часов после объятий незнакомца на финале ЧМ

Два российских вертолета вернулись из Сирии в пункты постоянной дислокации

В Париже в честь победы на ЧМ на время переименовали несколько станций метро

Экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин развелся

Путин прибыл в Хельсинки для встречи с Трампом

МИД РФ лишил дипстатуса представительство по торговле и инвестициям посольства Франции

МИД РФ лишил дипстатуса представительство по торговле и инвестициям посольства ФранцииПредставительство будет ликвидировано из-за подозрений в коммерческой деятельности в РФ Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru