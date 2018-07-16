Путин прибыл в Хельсинки для встречи с Трампом

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Хельсинки, где пройдет первый полноформатный российско-американский саммит с момента избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году.

На общение двух президентов отводится около трех часов, из них на беседу с глазу на глаз - без помощников и членов делегаций - полтора часа.

До этого Путин и Трамп встречались дважды и только "на полях" международных мероприятий - в июле 2017 года на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Беседа американского и российского президентов один на один пройдет в Готическом зале президентского дворца, где их будет принимать президент Финляндии Саули Ниинистё.

После беседы в узком формате состоятся российско-американские переговоры с участием делегаций двух стран, еще порядка 40 минут отведено на совместную пресс-конференцию президентов РФ и США, где они ответят на два вопроса от американских и на два вопроса от российских журналистов.

Совместного заявления на бумаге по итогам саммита было решено не готовить.

В целом, в Москве и в Вашингтоне отмечали, что не ждут прорывных решений от первой полноформатной встречи Путина и Трампа, но отмечали важность начала диалога между двумя президентами для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки российско-американские отношения, которые, по оценке Кремля, находятся в "плачевном состоянии".

Жестко утвержденной повестки у российско-американского саммита не будет, но стороны обозначили такое количество тем для обсуждения, что дискуссия по ним вряд ли может вместиться в отведенные для саммита несколько часов.

В Кремле заявляли, что российская сторона готова к обсуждению любых вопросов, которые могут быть подняты Трампом. Вместе с тем информированный источник в Москве сообщил "Интерфаксу", что в случае, если в ходе беседы будет поднята тема российского вмешательства в американские выборы, президент РФ намерен реагировать жестко.

Президент РФ будет перемещаться по столице Финляндии на лимузине отечественного проекта "Кортеж". Новый президентский лимузин впервые вывезен за рубеж, до этого Путин ездил на нем только по столице, в частности прибыл в мае на свою инаугурацию в Кремль.