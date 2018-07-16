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Встреча тет-а-тет Путина и Трампа началась в Хельсинки

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Они встретились с задержкой в 55 минут, и Трамп предложил Путину поговорить о ядерных потенциалах

Встреча тет-а-тет Путина и Трампа началась в Хельсинки
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Хельсинки начались переговоры с глазу на глаз президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает корреспондент "Интерфакса", после прибытия глав государств в Президентский дворец они приняли участие в церемонии совместного фотографирования с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Американский президент на встрече тет-а-тет с Путиным сказал, что "у наших двух стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить отношения". При этом он подчеркнул, что на протяжении нескольких лет эти отношения были негативными. Трамп также напомнил, что "во время своей предвыборной кампании говорил о том, что ладить с Россией - хорошо".

Трамп сказал своему российскому коллеге, что хочет обсудить с ним вопросы сокращения ядерных потенциалов. "Мы - две страны, которые содержат более 90% всех ядерных потенциалов, и это нельзя назвать чем-то хорошим. Это не очень хорошая вещь, поэтому нам надо делать все, чтобы улучшить наше положение по этому вопросу", - добавил американский президент.

"Я думаю, мы будем говорить непосредственно о вопросах, связанных с ядерной политикой", - сказал Трамп.

Также он добавил, что у него с российским президентом "есть огромное количество тем для разговора, начиная с торговли, до военных вопросов, ракетной и ядерной сфер и Китая". "Мы немного поговорим о Китае, о нашем общем друге президенте Си (Цзиньпине)", - добавил президент США.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что для Москвы и Вашингтона настало время обсудить как двусторонние отношения, так и острые вопросы международной повестки. "Мне приятно встретиться с вами на гостеприимной земле Финляндии", - сказал Путин в начале встречи с Трампом.

"У нас продолжаются постоянные контакты: мы по телефону говорили и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Но, конечно, настало время поговорить обстоятельно как о двусторонних отношениях, так и о различных болевых точках в мире, а их достаточно много, для того, чтобы мы обратили на это внимание", - сказал Путин.

Российский и американский лидеры прошли на второй этаж в Готический зал для переговоров с глазу на глаз.

Встреча началась с задержкой в 55 минут.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиЛидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиямиБеседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
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Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин

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