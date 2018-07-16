Порошенко прокомментировал встречу Путина и Трампа

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Украинский президент Петр Порошенко, комментируя итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, заявил, что убежден: Украина остается в приоритетах НАТО и США.

"Базируясь на моей встрече с Трампом, которая прошла накануне на саммите Украина-НАТО, базируясь на документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США. А то, что об этом говорил Путин, - для меня абсолютно очевидно, что если он так много говорил, то и ему оно свербит", - сказал Порошенко в понедельник вечером в программе "Свобода слова" украинского телеканала ICTV, комментируя заявления лидеров США и РФ по итогам саммита в Хельсинки.

Уже по окончании встречи с Трампом Путин сообщил в интервью "Первому каналу", что обсуждал с американским президентом "некоторые новые идеи по урегулированию на юго-востоке страны". "Договорились проработать это пока на экспертном уровне", - добавил он.

На совместной пресс-конференции главы государств лишь отметили, что придерживаются своих прежних позиций по вопросам о выполнении минских соглашений и статусе Крыма. Также поднимался вопрос о продлении транзита российского газа через Украину.