Дамаск пообещал не вводить войска в демилитаризованную зону на Голанских высотах

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сирия согласилась не вводить войска и тяжелое вооружение в демилитаризованную зону на границе с Израилем на Голанских высотах в случае размещения там своих сил.

Дамаск дал такое согласие в соответствии с соглашением о разъединении сирийских и израильских войск от 1974 года, сообщило во вторник израильское издание Ynetnews.

В настоящее время обсуждается вопрос о выводе из южной зоны деэскалации Сирии всех несирийских вооруженных формирований и о размещении на границе с Иорданией и Израилем сирийских правительственных войск. Израиль настаивает на том, чтобы сирийская армия в этом случае не заходила в демилитаризованную зону, созданную на границе в соответствии с соглашением от 1974 года.

Согласно информации израильских СМИ, Дамаск контролирует около 90% приграничной провинции Деръа, и правительственные силы сейчас продвигаются к границе с Израилем. По последним данным, сирийские войска заняли стратегически важную высоту Аль-Хара близ Голанских высот.

Сирийское государственное телевидение сообщило, что холм был отбит у боевиков на второй день штурма в рамках операции, нацеленной на освобождение последних территорий на юго-западе Сирии.

Накануне на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что после разгрома террористов в южной зоне деэскалации в Сирии ситуацию на Голанских высотах нужно вернуть к соглашению 1974 года, это позволит обеспечить безопасность Израиля, в пользу чего выступает РФ.