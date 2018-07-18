США не будут ограничивать денуклеаризацию КНДР по времени

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не устанавливают для Северной Кореи временных рамок для ликвидации ядерного арсенала, заявил президент США Дональд Трамп.

"У нас нет временных лимитов, нет лимитов по темпам", - сказал он журналистам.

При этом президент отметил, что обсуждение этого вопроса "проходит очень, очень хорошо".

Трамп сообщил, что обсуждал северокорейскую проблему на встрече в Хельсинки с российским президентом Владимиром Путиным.

"Президент Путин готов подключиться, в том смысле, что он с нами",- заявил Трамп.