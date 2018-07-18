Скончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястья

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Британка Дон Стерджесс отравилась в Эймсбери после того, как распылила из флакона из-под духов на оба свои запястья жидкость, содержащую нервно-паралитическое вещество, сообщает в среду газета Daily Mail.

По словам друга девушки Чарли Роули, который также подвергся воздействию отравляющего вещества и находится в данный момент в стабильно тяжелом состоянии в больнице, он не помнит, где именно они нашли этот флакон из-под духов.

Однако, как отмечает издание, предполагается, что они обнаружили его недалеко от того места, где отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.

"Мой брат рассказал мне, что он помнит, как Дон распылила парфюм на оба запястья", - сообщил брат пострадавшего Мэттью Роули. Он отметил, что его брат почти ничего не помнит по поводу того, что произошло уже после того, как она распылила вещество из флакона.

"Он упомянул и то, что помнит о том, что от парфюма исходил странный запах аммиака", - добавил Роули.

По его словам, пока неизвестно, подвергся ли его брат прямому воздействию вещества или же отравился после контакта с Стерджесс.

"Этот случай пагубно повлиял на его память, но с каждым днем он начинает все больше и больше вспоминать", - подчеркнул брат Роули.

По его словам, сейчас британские власти обдумывают вариант, предполагающий, что после выздоровления Роули отправят в некое безопасное место, как это было в случае со Скрипалем и его дочерью. Однако пока никаких определенных решений по этому вопросу не принято.

Он добавил, что состояние его брата улучшается, пациент находится под постоянной охраной полиции.

На прошлой неделе Скотланд-Ярд сообщил, что британские следователи обнаружили в доме отравленного британца Чарли Роули в Эймсбери емкость, в которой содержалось нервнопаралитическое вещество.

По данным полиции, специалисты провели анализ обнаруженной емкости и подтвердили, что вещество, которое содержалось внутри, соответствует по своему составу "Новичку".

30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.