Трамп заявил, что хорошо поладил с Путиным

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что ожидает больших результатов от дальнейшей работы с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы с Путиным обсудили многие важные вопросы на состоявшейся ранее встрече. Мы хорошо поладили, что действительно причинило неудобство многим ненавистникам, которые хотели бы видеть боксерский поединок. Будут большие результаты!" - написал американский президент в твиттере.

При этом он отметил, что представители разведслужб его выступление на пресс-коференции оценили положительно. "Многим высокопоставленным людям в разведывательных кругах понравилось мое выступление на пресс-конференции в Хельсинки", - написал он.

Встреча американского и российского лидеров прошла в Хельсинки 16 июля. Трамп назвал переговоры очень успешными, хотя и признал, что между США и Россией "существуют многочисленные разногласия". Американский лидер также ранее заявил, что встреча с Путиным была лучше прошедшего перед ней саммита НАТО.