Мэй пригрозила несогласным с ее версией Brexit досрочными выборами

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Британии Тереза Мэй пригрозила однопартийцам, несогласным с ее планом таможенной политики после выхода страны из ЕС, проведением досрочных выборов в парламент этим летом, пишет в среду газета The Times.

Согласно информации издания, предупреждение Мэй среди консерваторов было распространено во вторник вечером - перед голосованием в палате общин по поправке к торговому законопроекту.

Поправка была предложена членом парламента Стивеном Хаммондом, критикующим план Мэй. Это предложение предусматривало начало переговоров о присоединении к таможенному союзу ЕС, в случае если соглашение с Брюсселем о свободной торговле не будет достигнуто к 21 января следующего года.

Однако по итогам голосования поправка была отклонена с небольшим перевесом в шесть голосов благодаря тому, что позицию Мэй поддержали лейбористы и независимые члены парламента. Тем не менее, отмечает газета, 12 консерваторов поддержали эту поправку.

В Великобритании по-прежнему не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе. На прошлой неделе в связи с позицией Мэй по Brexit подали в отставку министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Всего из-за несогласия с премьером подали в отставку девять британских политиков.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Ранее на этой неделе сообщалось, что на Даунинг-стрит исключают проведение второго референдума по Brexit.