На Даунинг-стрит исключили проведение второго референдума о Brexit

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Власти Великобритании не намерены проводить второй референдум по Brexit вне зависимости от обстоятельств, заявил в понедельник пресс-секретарь премьера Великобритании Терезы Мэй.

"Британская общественность проголосовала за выход из Европейского союза. Второго референдума не будет (...) ни при каких обстоятельствах", - приводит слова пресс-секретаря Мэй The Daily Star.

Ранее в понедельник в газете The Times появилась статья бывшего министра образования Великобритании Джастин Грининг под заголовком "Новый референдум по Brexit - "единственный способ выйти из тупика". Грининг - член Консервативной партии, лидером которой является Мэй, она назвала предложение премьера по частичному сохранению Великобритании в составе единого рынка с ЕС "худшим из возможных".

"Единственное решение - забрать окончательное решение по Brexit из рук зашедших в тупик политиков, прочь от закулисных сделок, и отдать его обратно людям", - заявила Грининг.

На прошлой неделе в связи с позицией Мэй по Brexit подали в отставку министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Всего из-за несогласия с премьером ушли в отставку девять британских политиков.

Во время референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.