Федеральная прокуратура США потребовала оставить Марию Бутину под стражей до суда

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура США попросила суд оставить россиянку Марию Бутину под стражей вплоть до начала судебного разбирательства по ее делу, сообщает в среду агентство Bloomberg.

При этом сторона обвинения, говоря о причине такого запроса, указала, что Бутина может сбежать, если ее отпустят под залог.

Бутина должна предстать перед федеральным судом в Вашингтоне позднее в среду.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ в преступном сговоре для работы в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора и проведении такой работы.

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США.

Наказание за сговор предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет, а наказание за деятельность в роли иноагента без уведомления генпрокурора США предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 10 лет. При этом предъявленные Бутиной обвинения не квалифицируются как шпионаж.

Как сообщило посольство РФ в США, власти не обеспечивают к российской гражданке допуска российских консульских работников.