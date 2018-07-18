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Арестованная в США россиянка обвиняется по двум пунктам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, официально обвиняется по двум пунктам: сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации и непосредственно в проведении такой деятельности, следует из документов на сайте суда округа Колумбия.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения 29-летней гражданке РФ Бутиной в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора" и проведении такой работы.

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Наказание за сговор предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет, а наказание за деятельность в роли иноагента без уведомления генпрокурора США предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 10 лет. При этом предъявленные Бутиной обвинения не квалифицируются как шпионаж.

В то же время, как сообщило посольство РФ в США, власти не обеспечивают к российской гражданке допуска российских консульских работников.

"До настоящего времени нам такой возможности предоставлено не было. Посольство продолжит отстаивать права гражданки России Марии Бутиной всеми законными способами", - говорится в заявлении дипмиссии.

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Теги: Мария Бутина

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