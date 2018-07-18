Посол РФ в США не получал официальной информации от Вашингтона о задержанной Бутиной

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Официальной информации от Вашингтона относительно задержанной россиянки Марии Бутиной нет, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

"Строго говоря, у меня никаких официальных сообщений по линии нашего диппредставительства в Америке на этот счет пока нет, к сожалению. Но, хочу уверить вас, что мы сделаем все, чтобы как можно быстрее вызволить нашу российскую гражданку из того положения, куда он попала", - сказал Антонов на брифинге в Москве.

"Это (задержание - ИФ) уже случилось после моего отъезда, но могу сказать, что я по этому вопросу держу все время очень тесный контакт с нашим посольством, и мы предпринимаем все возможное, чтобы установить контакт, чтобы встретиться и чтобы решить эту проблему как можно быстрее", - заявил он в среду.

Российский посол отметил, что "американские спецслужбы охотятся за россиянами не только в США, но и за рубежом".

Как сообщалось, арестованная в июле в США россиянка Мария Бутина, обвиняется в "преступном сговоре" и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".