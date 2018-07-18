США назвали абсурдным решение РФ допросить 11 американцев по делу Браудера

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт в среду заявила, что намерение властей России допросить 11 американских граждан по делу Браудера и возможному вмешательству в выборы абсурдно.

"Утверждения российского правительства абсолютно абсурдны. Тот факт, что они хотят допросить 11 американских граждан, и те заявления, которые Россия делает об этих американцах, мы не поддерживаем", - заявила Нойерт на брифинге госдепартамента.

"Генеральный прокурор России осведомлен, что США полностью отвергают обвинения в этом ключе", - подчеркнула она.

В понедельник на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону.

Президент РФ отметил, что российская сторона может пойти еще дальше. "Мы можем сделать еще один шаг навстречу: мы можем допустить официальных представителей США, в том числе и этой комиссии (спецпрокурора Мюллера), присутствовать на этих допросах. Но тогда в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были бы взаимными", - сказал президент РФ.

По его словам, российская сторона в таком случае будет ожидать от американской, "чтобы они допросили тех представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ, в присутствии российских следователей".

Путин упомянул так называемое дело Hermitage Capital - фонда возглавляемого финансистом Уильямом Браудером, осужденным в России за мошенничество.

"По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", - отметил глава государства.

По его словам, "возможно, это было сделано легально, но день были получены нелегально". "У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти сделки незаконные", - сказал Путин.