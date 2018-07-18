Главные новости
В миреСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяВ миреВ США представили законопроект о санкциях против "Северного потока 2"В РоссииНаселение РФ за январь-май сократилось на 77,8 тыс. человек
В мире

США назвали абсурдным решение РФ допросить 11 американцев по делу Браудера

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт в среду заявила, что намерение властей России допросить 11 американских граждан по делу Браудера и возможному вмешательству в выборы абсурдно.

"Утверждения российского правительства абсолютно абсурдны. Тот факт, что они хотят допросить 11 американских граждан, и те заявления, которые Россия делает об этих американцах, мы не поддерживаем", - заявила Нойерт на брифинге госдепартамента.

"Генеральный прокурор России осведомлен, что США полностью отвергают обвинения в этом ключе", - подчеркнула она.

В понедельник на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону.

Президент РФ отметил, что российская сторона может пойти еще дальше. "Мы можем сделать еще один шаг навстречу: мы можем допустить официальных представителей США, в том числе и этой комиссии (спецпрокурора Мюллера), присутствовать на этих допросах. Но тогда в этом случае мы, безусловно, будем ставить вопрос о том, чтобы эти действия были бы взаимными", - сказал президент РФ.

По его словам, российская сторона в таком случае будет ожидать от американской, "чтобы они допросили тех представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ, в присутствии российских следователей".

Путин упомянул так называемое дело Hermitage Capital - фонда возглавляемого финансистом Уильямом Браудером, осужденным в России за мошенничество.

"По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", - отметил глава государства.

По его словам, "возможно, это было сделано легально, но день были получены нелегально". "У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти сделки незаконные", - сказал Путин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Россия

Новости по теме

В мире
Москва отказалась признавать американские санкции против ИранаМосква отказалась признавать американские санкции против Ирана
Россия продолжит закупать иранскую нефть после ноябряПодробнее
 Американский сенатор представил законопроект о санкциях против "Северного потока 2"Американский сенатор представил законопроект о санкциях против "Северного потока 2"
Его предложение призвано повысить энергетическую безопасность членов НАТО за счет предоставления им энергоресурсов СШАПодробнее
 СВР отказалась комментировать арест в США Марии БутинойСВР отказалась комментировать арест в США Марии Бутиной
Ранее в среду прокуратура заявила, что арестованная якобы поддерживала контакты с сотрудниками российской разведкиПодробнее
 К ситуации с Настей Рыбкой подключился консул Белоруссии в ТаиландеК ситуации с Настей Рыбкой подключился консул Белоруссии в Таиланде
При этом в белорусском МИДе отказались разглашать информацию, которая касается ее частной жизни и состояния здоровьяПодробнее
Google оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС AndroidGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС Android
Это рекордная сумма штрафа, эквивалентная ежегодному взносу Нидерландов в бюджет ЕСПодробнее
 В Индии один дом рухнул на другойВ Индии один дом рухнул на другой
Жертвами обрушения стали не менее четырех человек, еще не менее 10 могут находиться под заваламиПодробнее
 ЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерамЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерам
Суд счел, что РФ, помогающая Приднестровью, должна ответить за то, что фермерам запретили приближаться к их угодьям в непризнанной республикеПодробнее
 Скончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястья
Ее друг не помнит, где именно они нашли этот флакон из-под духовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 июля6 фото
18 июля
Фотохроника 18 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото
17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяВ миреВ США представили законопроект о санкциях против "Северного потока 2"В РоссииНаселение РФ за январь-май сократилось на 77,8 тыс. человекВ миреЧто произошло за день: среда, 18 июляВ миреGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС AndroidМоскваВ Сокольниках начался митинг против пенсионной реформы

Дума в I чтении рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста

Комитет по труду отметил ряд противоречий в документе Подробнее

США назвали абсурдным решение РФ допросить 11 американцев по делу Браудера

Арестованную в США гражданку РФ Бутину оставят под стражей до суда

На митинг против пенсионной реформы в Москве пришли 1,5 тыс. человек

Москва отказалась признавать американские санкции против Ирана

Москва отказалась признавать американские санкции против ИранаРоссия продолжит закупать иранскую нефть после ноября Подробнее

ОПЕК+ уже в июле удастся нарастить добычу до исполнения сделки на 100%

Россиянка Бутина не признала в США вину в конспиративной деятельности

Программа зимней Олимпиады-2022 пополнится шестью дисциплинами

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru