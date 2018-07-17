Браудер заявил, что не делал финансовых пожертвований для Клинтон

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Финансист Уильям Браудер во вторник опроверг информацию о том, что он когда-либо делал какие-либо финансовые пожертвования политикам.

"Последние обвинения в том, что я направил $400 млн Хиллари Клинтон настолько смехотворны и неправдивы. Я никогда не делал политических пожертвований Хиллари Клинтон или какому-либо другому политическому кандидату", - написал Браудер в статье для журнала Time.

Ранее в Генеральной прокуратуре России уточнили, что на избирательную кампанию Демпартии США было переведено $400 тыс. из средств, похищенных финансистом Браудером и его партнерами из России.

"Преступная группа Браудера с помощью офшорных схем смогла вывести из России деньги и акции на общую сумму более $1,5 млрд. Из этих средств на счета Демпартии США были переведены как минимум $400 тыс.", - сказал журналистам на брифинге во вторник в Москве начальник Управления Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Он отметил при этом: "Президент попросил нас, чтобы мы поправили его оговорку, которую он допустил вчера. Не $400 млн, а $400 тысяч".

По словам Куренного, "на самом деле и это огромная сумма". "А вообще фонд братьев Зифф (партнеров Браудера) в 2016 году направил в предвыборный фонд демократов $1,2 млн", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры России.