Главные новости
В миреТрамп заявил, что встреча с Путиным была лучше саммита НАТОВ РоссииКомитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в I чтенииМоскваМосква заработала на ЧМ по футболу около 13 млрд рублей
В России

Генпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу Браудера

Накануне на встрече в Хельсинки Путин заявил, что Браудер незаконно вывел из России $1,5 млрд, из них $400 млн пошли на избирательную кампанию Хиллари Клинтон

Генпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу Браудера
Экс-посол США в России Майкл Макфол
Фото: ТАСС, Денис Вышинский

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре России назвали имена сотрудников спецслужб и госслужащих США, причастных к незаконной деятельности основателя британского фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера, среди них оказался и экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

"Назову некоторые из них. Это сотрудники Агентства национальной безопасности США: Тодд Хайман, он подписал под присягой иск в суд США со слов Браудера, Светлана Энгерт забирала похищенные материалы уголовного дела из России, Александр Шварцман, который опекал Браудера в период его пребывания в США, Джим Роут, агент ЦРУ, который фактически являлся и является финансовый распорядитель Браудера, Роберт Отто, до января 2017 года заместитель начальника разведывательного управления США, Дэвид Крэмер в недавнем прошлом помощник госсекретаря, Джонатан Винер, помощник сенатора Кэрри, сотрудник Госдепартамента, Кайл Паркер в недавнем прошлом сотрудник Госдепартамента США",- сказал начальник управления Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

В миреВстреча Путина с Трампом. ОбобщениеВстреча Путина с Трампом. ОбобщениеЧитать подробнее

По его словам, среди них также "всем известный Майкл Макфол, бывший посол США в России, под его руководством в 2009-2010 годах компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы по ходу следствия о деле Магнитского".

Накануне на пресс-конференции в Хельсинки президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону. В то же время, добавил он, российская сторона в таком случае будет ожидать от американской, "чтобы они допросили тех представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ, в присутствии российских следователей".

Путин упомянул так называемое дело Hermitage Capital - фонда, возглавляемого финансистом Уильямом Браудером, осужденным в России за мошенничество.

"По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", - отметил глава государства.

По его словам, "возможно, это было сделано легально, но деньги были получены нелегально". "У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти сделки незаконные", - сказал Путин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Уильям Браудер, Майкл Макфол

Новости по теме

В России
Генпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу БраудераГенпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу Браудера
Накануне на встрече в Хельсинки Путин заявил, что Браудер незаконно вывел из России $1,5 млрд, из них $400 млн пошли на избирательную кампанию Хиллари КлинтонПодробнее
 Комитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в I чтенииКомитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в I чтении
При этом комитет по труду в своем заключении указал на правовые пробелы и противоречияПодробнее
 Профильный комитет Думы счел жестким проект повышения пенсионного возрастаПрофильный комитет Думы счел жестким проект повышения пенсионного возраста
Председатель комитета Ярослав Нилов заявил о более плавных темпах отсрочки выхода на пенсию в других странахПодробнее
 Экс-главе ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявлено обвинение в коррупцииЭкс-главе ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявлено обвинение в коррупции
Генерал отрицает вину в получении взятокПодробнее
Сбербанк опроверг утечку данных клиентов в поисковик "Яндекса"Сбербанк опроверг утечку данных клиентов в поисковик "Яндекса"
Ранее появилась информация о попадании в сеть данных клиентов Сбербанка и ВТБ, а также обращавщихся в департамент транспорта Москвы и покупавших билеты онлайнПодробнее
 Экс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взяткеЭкс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взятке
Информация о бывшем начальнике московского главка удалена с сайта управленияПодробнее
 Женщинам-заключенным в томском СИЗО разрешили пользоваться косметикойЖенщинам-заключенным в томском СИЗО разрешили пользоваться косметикой
Для этого понадобилось вмешательство омбудсмена, обращение к руководству ФСИН и в прокуратуруПодробнее
 Сто лет исполнилось со дня расстрела императора Николая II и его семьиСто лет исполнилось со дня расстрела императора Николая II и его семьи
Выводы следствия о принадлежности останков однозначны; РПЦ так и не признала их подлинность; некоторые россияне считают убийство царя и его детей "справедливым возмездием"Подробнее
 "Бог Кузя" получил пять лет колонии за создание секты и мошенничество"Бог Кузя" получил пять лет колонии за создание секты и мошенничество
Обвинение просило приговорить его к семи годамПодробнее
 Путин назвал весьма успешными переговоры с ТрампомПутин назвал весьма успешными переговоры с Трампом
По его словам, трудности и сложная атмосфера в отношениях между Россией и США не имеют объективных причинПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото
17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости
Фотохроника 14 июля7 фото
16 июля
Фотохроника 14 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп заявил, что встреча с Путиным была лучше саммита НАТОВ РоссииКомитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в I чтенииМоскваМосква заработала на ЧМ по футболу около 13 млрд рублейВ РоссииЭкс-главе ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявлено обвинение в коррупцииВ миреЕСПЧ взыскал с РФ около 48 тыс. евро в пользу участниц Pussy RiotВ миреТрамп проигнорировал советы быть более жестким на саммите с Путиным

РФ и Украина признали необходимость нового типа газовых контрактов на транзит

ЕСПЧ обязал РФ выплатить 90 тыс. евро молдавским полицейским, задержанным в Приднестровье

Подмосковный суд дал четыре года условно бывшему вице-президенту Королевского банка Шотландии

Спикер палаты представителей конгресса США выступил за новые санкции против РФ

Генпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу Браудера

Генпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу БраудераНакануне на встрече в Хельсинки Путин заявил, что Браудер незаконно вывел из России $1,5 млрд, из них $400 млн пошли на избирательную кампанию Хиллари Клинтон Подробнее

Работодателей в РФ собрались обязать платить страховые взносы за мигрантов

Минтруд и МВД работают над законом, который заставит платить страховые взносы в Пенсионный фонд за гастарбайтеров Подробнее

ФРС сообщила о намерении постепенно поднимать ставку

СПЧ допустил связь задержания в США россиянки Бутиной с саммитом в Хельсинки

Трамп заявил, что встреча с Путиным была лучше саммита НАТО

Трамп заявил, что встреча с Путиным была лучше саммита НАТОПрезидент США посетовал на критику в СМИ Подробнее

МИД РФ заявил о незаконности работы Business France в России

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестКосмический источник нейтрино высоких энергий, синтез самых тяжелых изотопов и загадка окраса зебр Подробнее

Трамп сообщил об увеличении расходов на оборону странами НАТО

Вклады физлиц в банках РФ после майского оттока в июне выросли на 1,1%

В России нашелся пропавший 16 лет назад гастарбайтер из Киргизии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru