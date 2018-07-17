Генпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу Браудера

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре России назвали имена сотрудников спецслужб и госслужащих США, причастных к незаконной деятельности основателя британского фонда Hermitage Сapital Уильяма Браудера, среди них оказался и экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

"Назову некоторые из них. Это сотрудники Агентства национальной безопасности США: Тодд Хайман, он подписал под присягой иск в суд США со слов Браудера, Светлана Энгерт забирала похищенные материалы уголовного дела из России, Александр Шварцман, который опекал Браудера в период его пребывания в США, Джим Роут, агент ЦРУ, который фактически являлся и является финансовый распорядитель Браудера, Роберт Отто, до января 2017 года заместитель начальника разведывательного управления США, Дэвид Крэмер в недавнем прошлом помощник госсекретаря, Джонатан Винер, помощник сенатора Кэрри, сотрудник Госдепартамента, Кайл Паркер в недавнем прошлом сотрудник Госдепартамента США",- сказал начальник управления Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, среди них также "всем известный Майкл Макфол, бывший посол США в России, под его руководством в 2009-2010 годах компилировались докладные записки в Госдепартамент США из Москвы по ходу следствия о деле Магнитского".

Накануне на пресс-конференции в Хельсинки президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону. В то же время, добавил он, российская сторона в таком случае будет ожидать от американской, "чтобы они допросили тех представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ, в присутствии российских следователей".

Путин упомянул так называемое дело Hermitage Capital - фонда, возглавляемого финансистом Уильямом Браудером, осужденным в России за мошенничество.

"По данным нашего следствия, господин Браудер и его деловые партнеры заработали незаконным образом более $1,5 млрд. Не заплатили налоги ни в России, ни в США, но деньги эти в США перевели. $400 млн направили на избирательную кампанию госпожи Клинтон. Это официальные данные, которые в их отчетах присутствуют", - отметил глава государства.

По его словам, "возможно, это было сделано легально, но деньги были получены нелегально". "У нас есть основания полагать, что некоторые сотрудники спецслужб США сопровождали эти сделки незаконные", - сказал Путин.