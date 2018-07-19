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Пять стран присоединились к санкциям против Крыма

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к санкциям Европейского Союза против Крыма и Севастополя, говорится в сообщении Европейского совета.

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором свыше 90% избирателей проголосовали за присоединение полуострова к России. Через несколько дней после этого воссоединение Крыма с РФ было оформлено юридически. Киев и Запад назвали это аннексией Крыма у Украины, против РФ были введены так называемые "крымские" санкции.

В очередной раз Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя 18 июня. Ограничительные меры в области импорта, экспорта, инвестиций и туризма установлены до 23 июня 2019 года.

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Теги: Албания, Грузия, Норвегия, Украина, Черногория, Россия

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