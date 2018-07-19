В США начали готовить законопроект, ужесточающий санкций против РФ за вмешательство в выборы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американский сенатор-республиканец Марк Рубио и его коллега демократ Крис Ванг Холлен готовят законопроект, который позволит автоматически вводить санкции против любого государства, который будет предпринимать попытки оказания влияния на выборные процессы в США, сообщила британская газета The Times.

Как отмечает издание, это позволит автоматически ужесточить санкции против России, поскольку высокопоставленные представители американских спецслужб уже заявили, что наблюдают попытки со стороны РФ вмешиваться в предстоящие в ноябре выборы в конгресс США.

Так, об этом предупредил директор национальной разведки США Дэн Коутс. Директор ФБР Кристофер Рэй, хотя и заявил, что США "пока не фиксировали попыток атак на определенные части выборной инфраструктуры", отметил, что такая угроза существует, к ней надо относиться серьезно, поскольку отмечены "другие усилия по оказанию злостного влияния, которые всего в одном шаге от того, чтобы перейти на новый уровень".

"Если будут представлены доказательства того, что Россия или другое государство вмешивались в выборный процесс, то президент будет обязан в течение десяти дней ввести санкции. Это серьезно ограничит возможности господина Трампа по определению политики в отношении этой страны", - пишет издание.