Эстония отправила назад в Россию трех сомалийцев с паспортами болельщиков

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Эстонские пограничники отправили в Россию троих сомалийцев, пытавшихся въехать в страну по паспортам болельщиков Чемпионата мира по футболу.

"С пограничного пункта "Нарва 1" в среду были отправлены обратно в Россию граждане Сомали 1991, 1995 и 2000 годов рождения, у которых были паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, но не было въездных виз или видов на жительство", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в департаменте полиции и пограничной охраны.

Во вторник через погранпункт "Нарва 1" также пытался незаконно въехать по паспорту болельщика и поддельной визе гражданин Нигерии, его вернули в Россию. Аналогичные попытки были отмечены и ранее.

По данным департамента, Чемпионат мира по футболу привлек в Россию большое число граждан третьих стран, некоторые из них пытались незаконно въехать в ЕС.

На днях первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой сообщил, что граждане иностранных государств, пытавшиеся попасть в западные страны через территорию РФ во время чемпионата мира по футболу, в ближайшее время будут депортированы.

"Были случаи, когда пытались перейти (границу). Нарушили и будут выдворены за пределы РФ. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с посольствами с тем, чтобы это было контролируемое выдворение", - сказал Горовой 16 июля журналистам. "Выдворения будут в отношении иностранных граждан, которые законно находились на территории РФ по паспортам болельщиков, но через Калининградскую, Мурманскую и Ленинградскую область пытались пройти через границу в западные государства", - уточнил представитель МИД.