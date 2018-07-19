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Мэра Бишкека задержали по подозрению в коррупции

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Мэр Бишкека Албек Ибраимов задержан в четверг по подозрению в коррупции и растрате средств, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"Ибраимов задержан в качестве подозреваемого и доставлен в следственное управление ГКНБ", - заявил представитель спецслужбы.

По его словам, Ибраимов неоднократно вызывался следствием для проведения следственных действий. "Злостно игнорируя вызовы следователя, (Ибраимов) высказывал различные угрозы, выражающиеся в оказании вооруженного сопротивления в случае задержания", - отметили в спецслужбе.

ГКНБ в настоящее время расследует уголовные дела о присвоении и растрате средств, а также причинении ущерба ОАО "ТНК Дастан", в ходе следствия по ним получены достоверные сведения о причастности Ибраимова к противоправным деяниям.

"Расследованием было установлено, что за заключение крупного контракта Ибраимов, будучи председателем правления ОАО "ТНК Дастан", получил от поставщика в качестве вознаграждения денежные средства в размере $270 тыс. По другому факту, при реализации 100% пакета акций ОАО "Пансионат Солнечный берег" интересам ОАО "ТНК Дастан" был причинен ущерб в размере более 152 млн. сомов ($2,2 млн)", - отметили в ГКНБ.

Также, по версии следствия, Ибраимов, будучи мэром столицы, организовал коррупционную схему по незаконному выделению и предоставлению в пользование частным лицам земельных участков.

"В частности, в 2017 году, по прямому указанию Ибраимова был проведен конкурс, в результате чего на подставных лиц были оформлены два земельных участка площадью более пяти гектаров в южной части города. При этом выделенные участки впоследствии были перепроданы третьим лицам по более высокой цене", - сказал представитель спецслужбы.

В конце мая ГКНБ возбудил уголовное дело по растрате имущества в особо крупном размере на оборонном предприятии ОАО "ТНК Дастан", когда его возглавлял Ибраимов. По версии спецслужбы, в результате заключения предприятием в 2012 году контракта на общую сумму $553,7 тыс. государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

98,46% акций ОАО "ТНК Дастан" принадлежат Фонду по управлению государственным имуществом при правительстве Киргизии.

Ибраимов входит в близкое окружение бывшего президента Алмазбека Атамбаева и фактически является последним госчиновником, сохранившим свой пост после избрания главой государства Сооронбая Жээнбекова. В 2012-2013 годах ГКНБ занимал пост замруководителя аппарата президента. Мэром Бишкека был избран в конце февраля 2016 года.

13 июля в ходе внеочередной сессии Бишкекского горсовета все 40 присутствовавших депутатов проголосовали за выражение недоверия Ибраимову. Соответствующее постановление направлено премьер-министру республики.

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Теги: Бишкек

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