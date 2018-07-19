Журнал Time разместил на обложке совмещенные в один портреты Путина и Трампа

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американский журнал Time представил обложку очередного номера издания. На этот раз по итогам саммита российского и американского президентов в Хельсинки редакция разместила на обложке совмещенный портрет Владимира Путина и Дональда Трампа.

В твиттере журнала также размещена анимированная версия того, как лица лидеров двух стран превращаются одно в другое.

TIME"s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1 — TIME (@TIME) July 19, 2018

16 июля в Хельсинки прошли двусторонние переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Хотя лидеры двух стран высоко оценили встречу, в США американский президент подвергся критике, причем как со стороны демократов, так и со стороны некоторых республиканцев.