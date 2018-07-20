Париж готов продолжать работу над карабахским урегулированием мирным путем

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Париж намерен продолжать активную деятельность для мирного урегулирования карабахского конфликта, заявил председатель Сената Франции Жерар Ларше.

Такое мнение Ларше высказал в четверг в Париже на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает сайт главы государства.

"Собеседники на встрече обсудили ход регулирования нагорно-карабахского конфликта. Ларше заявил, что Франция продолжит деятельность для мирного урегулирования конфликта", - отмечается в информации.

Алиев на встрече подчеркнул, что Азербайджан считает Францию "очень близким партнером" и заинтересован в расширении двустороннего сотрудничества.

"Кроме этого, на встрече обсуждались отношения между Азербайджаном и ЕС, подписание между сторонами нового соглашения о стратегическом партнерстве. Ларше выразил надежду на скорое подписание данного документа, которое отвечает интересам Франции", - подчеркивается в сообщении.