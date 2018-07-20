Путин предложил Трампу рассмотреть идею о референдуме в Донбассе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рассказал российским дипломатам, что на саммите в Хельсинки он предложил президенту США Дональду Трампу рассмотреть идею референдума, который помог бы решить конфликт в Донбассе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, присутствовавших в четверг на встрече за закрытыми дверями в МИД России.

Один из источников агентства рассказал, что, по его информации, Трамп просил Путина не обсуждать идею референдума на пресс-конференции после саммита в Хельсинки. Агентство отмечает, что Путин согласился не рассказывать о плане публично, чтобы Трамп сначала мог подумать над этим предложением.

По информации собеседников агентства, Путин предложил провести при содействии международного сообщества референдум, на котором население непризнанных республик должно определить статус своих территорий.

Представители Белого дома не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

После встречи в Хельсинки 16 июля Трамп заявил, что Украина была одной из тем, которую они обсуждали с Путиным, но не уточнил детали обсуждения.