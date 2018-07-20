Задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Тена

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Полиция Алматы задержала Армана Кудайбергенова, разыскивавшегося по подозрению в соучастии в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Об этом сообщил начальник городского департамента внутренних дел (ДВД) Серик Кудебаев.

"Сегодня в микрорайоне "Аксай" возле школы №42 в ходе оперативных мероприятий задержали А.Кудайбергенова", - сказал он на брифинге в пятницу вечером в Алматы.

По информации полиции, 23-летний подозреваемый является уроженцем Кызылординской области.

"Кудайбергенов уже дает признательные показания. Он уже сознался, что нанес два ножевых ранения. Первый задержанный тоже в своих показаниях говорит, что ножом бил Кудайбергенов" - сказал начальник ДВД.

Ранее по делу об убийстве Тена был задержан Нуралы Киясов 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области.

В минувший четверг в центре Алматы Тен застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате потасовки злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы с ножевым ранением в бедро в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.

13 июня Тену исполнилось 25 лет, он первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).