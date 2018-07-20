Вашингтон не стал рассматривать вопрос о поддержке референдума на востоке Украины

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил в пятницу, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на востоке Украины референдума о независимости, сообщает Bloomberg.

"Администрация США не рассматривает вопрос о поддержке проведения референдума на востоке Украины", - приводит агентство его слова.

Ранее агентство сообщало со ссылкой на источники, что в ходе саммита в Хельсинки 16 июля президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть идею референдума, который помог бы решить конфликт на востоке Украины.

Один из источников агентства рассказал, что, по его информации, Трамп просил Путина не обсуждать идею референдума на пресс-конференции по итогам саммита. Путин согласился не рассказывать о плане публично, чтобы Трамп сначала мог его обдумать.

В четверг российский информированный источник сообщил "Интерфаксу", что инициатива о проведении референдума в Донбассе не беспочвенна, однако "крымского сценария" она не предполагает. "Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников (минского) процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права", - сказал источник, знакомый с ситуацией.