Идея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Инициатива о проведении референдума в Донбассе не беспочвенна, однако "крымского сценария" она не предполагает, сообщил "Интерфаксу" российский информированный источник.

"Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников (минского) процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, главное, чтобы эта инициатива не была некорректно истолкована. "Крымский сценарий" она не предполагает. Необходимо правильно расставлять акценты", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что "речь о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права".

В самопровозглашенных республиках востока Украины пока не в курсе этой инициативы и заявляют о приверженности минским соглашениям.

"Вопрос о референдуме пока не обсуждался и не выносился на повестку дня ни одной из встреч", - сообщил "Интерфаксу" источник в совете министров самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. По словам источников, о своем предложении российский лидер рассказал на встрече с послами России 19 июля. Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

В Крыму референдум прошел в марте 2014 года. Жители Республики Крым и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией в качестве субъектов федерации.