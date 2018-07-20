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Хизер Нойерт заявила, что референдум в Донбассе был бы нелегитимным

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Представитель госдепартамента Соединенных Штатов Хизер Нойерт подтвердила в пятницу информацию о том, что в администрации США не рассматривают вопрос о поддержке возможного проведения референдума о независимости на востоке Украины.

"Администрация не рассматривает вопрос поддержки референдума на востоке Украины - такой референдум был бы нелегитимным",- написала Нойерт в своем твиттере. Вместе с тем она отметила, что в Вашингтоне "продолжают поддерживать минские соглашения как способ урегулирования конфликта в Донбассе".

Ранее в пятницу с подобным заявлением выступил глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис.

Как сообщало агентство Bloomberg, на саммите в Хельсинки 16 июля президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть идею референдума, который помог бы решить конфликт на востоке Украины.

Один из источников агентства рассказал, что, по его информации, Трамп просил Путина не обсуждать идею референдума на пресс-конференции по итогам саммита. Путин согласился не рассказывать о плане публично, чтобы Трамп сначала мог ее обдумать.

В четверг российский информированный источник сообщил "Интерфаксу", что инициатива о проведении референдума в Донбассе не беспочвенна, однако "крымского сценария" она не предполагает. "Предложение провести референдум об автономии Донбасса в составе Украины имеет под собой основания. Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников (минского) процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

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Теги: США, Донбасс, Хизер Нойерт, Дональд Трамп, Владимир Путин

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