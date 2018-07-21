Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Футбольный мяч, подаренный Дональду Трампу Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки, проверяет служба безопасности американского президента, сообщает в пятницу Business Insider.

Отмечается, что это стандартная процедура, которую проходят все подарки, полученные главой США.

Во время совместной пресс-конференции российский президент вручил Трампу футбольный мяч, который накануне фигурировал на церемонии передачи полномочий по проведению чемпионата мира по футболу от России к Катару. Президент США сказал, что передаст подарок своему сыну Барону и отдал его супруге.