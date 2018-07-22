Над гольф-клубом Трампа в Нью-Джерси перехватили небольшой самолет

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Истребитель ВВС США F16 в ночь на воскресенье перехватил небольшой самолет, который пролетел близ гольф-клуба, владельцем которого является президент США Дональд Трамп, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Командование США проинформировало, что перехват был осуществлен, поскольку пилот не имел соответствующих разрешений на пролет через временно закрытую зону над полем президентского гольф-клуба в Бендминстере (штат Нью-Джерси).

Самолет-нарушитель был посажен в аэропорту Питтстауна (штат Нью-Джерси), пилота встретили сотрудники местных правоохранительных органов.

Трамп проводит в Нью-Джерси выходные, он прибыл туда в пятницу и намерен вернуться в Вашингтон в воскресенье, отмечает агентство.