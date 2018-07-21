В Пентагоне выступили в поддержку приглашения Путина в Вашингтон

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны США Джон Руд поддержал идею пригласить в Вашингтон президента России Владимира Путина, сообщает в субботу телеканал CNN.

"Я думаю, что обмен мнениями и честная дискуссия между нашими лидерами это то, что нужно", - заявил он телеканалу на форуме по безопасности в Колорадо.

Он считает, что "это совершенно нормально и практично (приглашение президента РФ в Вашингтон - ИФ)".

Руд обратил внимание, что лидеры США и России в предыдущие годы постоянно обменивались мнениями. Также Руд назвал Россию важным игроком на мировой арене.

"Президент Путин посещал Белый дом ранее. Он раньше посещал США, - добавил он. - Например, когда я работал в Белом доме при Джордже Буше, он приезжал в дом президента Буша в Кроуфорде в Техасе. Еще они ездили на рыбалку в Кеннебанкпорт в Мэне".

Ранее стало известно, что власти США пригласили президента России посетить Вашингтон.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры 16 июля, встретившись в Хельсинки.