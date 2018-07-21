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В Пентагоне выступили в поддержку приглашения Путина в Вашингтон

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны США Джон Руд поддержал идею пригласить в Вашингтон президента России Владимира Путина, сообщает в субботу телеканал CNN.

"Я думаю, что обмен мнениями и честная дискуссия между нашими лидерами это то, что нужно", - заявил он телеканалу на форуме по безопасности в Колорадо.

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Он считает, что "это совершенно нормально и практично (приглашение президента РФ в Вашингтон - ИФ)".

Руд обратил внимание, что лидеры США и России в предыдущие годы постоянно обменивались мнениями. Также Руд назвал Россию важным игроком на мировой арене.

"Президент Путин посещал Белый дом ранее. Он раньше посещал США, - добавил он. - Например, когда я работал в Белом доме при Джордже Буше, он приезжал в дом президента Буша в Кроуфорде в Техасе. Еще они ездили на рыбалку в Кеннебанкпорт в Мэне".

Ранее стало известно, что власти США пригласили президента России посетить Вашингтон.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры 16 июля, встретившись в Хельсинки.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

5 фотографий
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
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Теги: США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин

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